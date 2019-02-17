محمد بن سلمان يقدم عرضاً مغرياً لشراء مانشستر يونايتد

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

عادت وسائل إعلام بريطانية للحديث مجدداً عن نية ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، شراء نادي مانشستر يونايتد.

وكشفت صحيفة "ذا سن" البريطانية في تقرير أمس السبت، عن رغبة بن سلمان في شراء مانشستر يونايتد.

وأضافت الصحيفة، أن ولي العهد السعودي يتولى حالياً مفاوضات شراء النادي الإنجليزي، وذلك من خلال فريق عمل يسعى لإتمام الاستحواذ قبل نهاية الموسم الجاري.

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كما قالت الصحيفة أن بن سلمان رفع قيمة عرضه لشراء مانشستر يونايتد إلى 3.8 مليار جنية استرليني.

وأشارت إلى أن عائلة غليرز الأمريكية المالكة حالياً ليونايتد، حصلت على أسهم النادي مقابل 790 مليون جنيه، وحالياً بحال بيع النادي ونقل إدارته إلى المملكة العربية السعودية، ستكون الإدارة قد كسبت من وراء العملاق الإنجليزي 2.2 مليار جنيه.

وجرت في الفترة الماضية، مفاوضات بين تركي آل الشيخ الرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة والحالي لهيئة الترفيه السعودية، مع مالكي مانشستر يونايتد من أجل الاستحواذ على ملكية النادي الإنجليزي.