أوزيل يرفض الرحيل عن آرسنال

مسعود أوزيل

رفض مسعود أوزيل نجم آرسنال الرحيل عن الفريق الشهر الماضي ليعقد محاولات النادي للتخلص منه في ظل خروجه من حسابات أوناي إيمري المدير الفني للفريق، وفقاً لوسائل الإعلام البريطانية أمس السبت.

ورغم تقاضيه أعلى راتب للاعب في تاريخ آرسنال حيث يبلغ 350 ألف جنيه استرليني (451 ألف دولار) أسبوعياً، لم يعد الألماني ضمن حسابات إيمري.

وخاض أوزيل، الفائز مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2014 18 مباراة فقط مع الغانرز الموسم الحالي، فيما استبعده إيمري تماماً من قائمة الفريق في الكثير من المباريات، وكان آخرها خلال المباراة التي خسرها الفريق 0-1 أمام باتي بوريسوف ضمن الدوري الأوروبي الخميس.

وأوضحت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن آرسنال يبحث عن فريق مناسب ليرحل إليه أوزيل، لكن الراتب الضخم الذي يتقاضاه يقف حائلاً دون إيجاد خيار مناسب.

وحاول باريس سان جيرمان ضم صانع الألعاب الشهر الماضي على سبيل الإعارة ليكون بديلاً لنيمار في حالات إصابة النجم البرازيلي، لكن أوزيل عارض ورفض هذه الصفقة.

ويشعر صاحب الـ 30 عاماً بالسعادة في الحياة في لندن ولا يبدو على استعداد للرحيل على سبيل الإعارة حيث يفضل الانتقال بشكل نهائي في فترة الانتقالات الصيفية وفقاً لصحيفة "ذا سن" البريطانية.

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وأصبح إيمري أيضاً منزعجاً من إعلان أوزيل بشكل منتظم عن عدم إمكانية مشاركته في المباريات بسبب معاناته مرضياً أو من إصابات في الظهر أو الركبة، حسبما أفادت التقارير الإعلامية.

وغاب أوزيل حتى الآن عن أكثر من 100 مباراة للفريق في المواسم الستة التي قضاها معه وذلك بسبب الإصابات رغم أنها لم تكن إصابات كبيرة.

ونفى إيركوت سوغوت، وكيل أعمال أوزيل في وقت سابق شائعات تحدثت عن رحيل موكله عن آرسنال.

وفي مقابلة مع موقعي "شبوكس دوت كوم" و"جول دوت كوم"، قال سوغوت أن لاعب الوسط باق في آرسنال، مضيفاً: "مسعود وقع في يناير من العام الماضي عقداً جديداً لأنه رأى أن مستقبله مع آرسنال، ولم يتغير شيء منذ ذلك الحين".

وتابع سوغوت: "ربما بقي لفترة أطول".

كانت شائعات سرت في وسائل إعلام بريطانية مؤخراً حول أوزيل؛ حيث ذكرت صحيفة ذا سن أن إنتر ميلان أبدى رغبة في ضم أوزيل الذي كان مدد عقده مع آرسنال مطلع العام الماضي حتى يونيو 2021.