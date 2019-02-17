لوبيتيغي: إقالتي من تدريب منتخب إسبانيا غير عادلة

جولين لوبيتيغي

استعاد جولين لوبيتيغي في حديث إذاعي الأشهر التي تبدلت فيها حياته جذرياً، من إقالته "الصعبة" من تدريب منتخب إسبانيا بسبب إعلان توليه مهامه تدريب ريال مدريد، وإقصائه بعد "وقت غير كافٍ" من النادي الملكي.

وأقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم لوبيتيغي في 13 يونيو 2018، قبل يومين من خوض المنتخب الإسباني مباراته الأولى في المونديال الروسي، وذلك غداة إعلان ريال مدريد أن المدرب الذي كان قد مدّد قبل أسابيع فقط عقده مع المنتخب، سيتولى تدريبه بعد النهائيات خلفاً لزين الدين زيدان.

لكن سوء الطالع طارد لوبيتيغي إلى سانتياغو بيرنابيو، إذ أنهيت مهمته مع الفريق بعد أشهر معدودة، وتمت إقالته في أكتوبر بعد عدد من النتائج السيئة لحامل لقب دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وفي مقابلة مطولة أجراها مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ونشرت مقتطفات منها، كشف لوبيتيغي أن الإقالة من تدريب إسبانيا "لم تكن سهلة بالنسبة لي".

وأوضح أن توقيت إعلان انتقاله للنادي الملكي: "لم يتم اختياره لا من قبلي ولا من قبل ريال مدريد. أنا وافقت، لكني كنت أعرف أن كأس العالم هي مهمتي الوحيدة. إبقاء الأمر سراً لشهر (لما بعد نهاية المونديال) كان مستحيلاً".

وكشف لوبيتيغي أنه أبلغ لاعبي المنتخب قبل المونديال بتعاقده مع مدريد، وأنهم تلقوا النبأ بإيجابية "بعدما أبلغتهم، خضنا أفضل حصة تدريبية في الأسابيع التحضيرية الثلاثة (قبل النهائيات)، لذا كنا سعيدين جداً. لكن في نهاية المطاف، الرئيس (في إشارة إلى رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس) هو من اتخذ القرار" بإقالته وإيكال المهمة موقتاً لفيرناندو هييرو.

وأضاف: "كانت لحظة صعبة جداً ولن أنساها لأنها كانت مفاجئة، شعرت (بأن الإقالة) غير عادلة. الرحلة من موسكو إلى مدريد (بعد الإقالة) كانت لخمس ساعات، ولم أتلفظ خلالها بأي كلمة. كانت تجربة قاسية جداً".

واختار ريال تقديم لوبيتيغي كمدرب له في اليوم التالي لإقالته، وذلك خلال مؤتمر صحفي لم يخل من التأثر بالنسبة للمدير الفني الجديد.

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وأكد لوبيتيغي أنه لم ينم في الليلة بين الإقالة والتقديم، موضحاً: "لم أكن أدرك أين أنا. ذات يوم كنت في روسيا أتولى التدريب لكأس العالم، وفي اليوم التالي كنت في سانتياغو بيرنابيو مع فريق جديد".

وتابع: "كان الأمر سريعاً (...) كان من الصعب مغادرة كأس العالم، وهي حلم عملت من أجله بجد"، مضيفاً: "أنا إنسان، لذا في بعض الأحيان لا يمكن السيطرة" على المشاعر، في إشارة إلى دموعه خلال تقديمه مع ريال.

وعانى لوبيتيغي الأمرين مع النادي الملكي، إذ خسر مباراته الرسمية الأولى ضد الغريم أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الأوروبية (4-2 بعد التمديد)، قبل تحقيق نتائج إيجابية. لكن الآية انقلبت وتتالت النتائج السيئة، وتوجت بخسارة مذلة أمام الغريم برشلونة 1-5 على ملعب كامب ناو.

وكانت هذه الخسارة القشة التي قصمت ظهير البعير في علاقة ريال ولوبيتيغي، وأقيل على أثرها ليتولى سانتياغو سولاري مهامه.

وقال لوبيتيغي: "لم يكن لدي وقت كافٍ، هذه أفضل طريقة لشرح ما جرى"، مضيفاً: "لن أتلفظ مطلقاً بكلمة سيئة عن ريال مدريد. تدريب (هذا) الفريق تجربة مذهلة لأي مدرب. كنت آمل في أن أنال المزيد من الوقت، لكن علي التطلع إلى المستقبل".

ولم يكشف المدرب البالغ من العمر 52 عاماً وجهته المستقبلية، من دون أن ينفي جاذبية الدوريين الإسباني والإنجليزي.

ولا يمانع لوبيتيغي في تدريب أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وقال إن الأجواء في الملاعب الإنجليزية تبهره.

وقال المدير الفني الذي درب فقط في إسبانيا والبرتغال: "أي مدرب يحتاج إلى أن يكون منفتحاً على المستقبل. لكن إذا كان لي الاختيار فسأختار أفضل التدريب في أفضل المسابقات".

وتابع: "الدوري الإنجليزي مسابقة رائعة. عندما تشاهد مباراة في إنجلترا تبهرك الأجواء حيث يسود الاحترام للاعبين والمدربين. إنه أمر بالغ الأهمية وأرغب في الاستمتاع بهذه الأجواء".

وتابع: "بالطبع الدوري الإسباني مسابقة رائعة أخرى ينافس فيها لاعبون ومدربون بارزون. سنرى ما الذي سيحدث".

إقالة لوبيتيغي من تدريب ريال مدريد بعد الخسارة المذلة بخماسية أمام برشلونة في ملعب كامب ناو تركت الفريق في المركز التاسع بالدوري الإسباني لكن المدرب لا يشعر بأي ضغينة ضد ناديه السابق.

وأضاف لوبيتيغي: "أكن كل الاحترام للمدرب الجديد (سولاري) وجهازه الفني المعاون وأيضاً للاعبين. عاملوني بشكل رائع".