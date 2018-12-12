المؤشرات ترجح رحيل راكيتيتش عن برشلونة

إيفان راكيتيتش

قرر إيفان راكيتيش لاعب وسط برشلونة الرحيل لباريس سان جيرمان الفرنسي الصيف القادم وفقاً لتقارير إعلامية.

وكان الدولي الكرواتي قريباً من الانضمام للنادي الفرنسي الصيف الماضي، لكنه رفض وقرر الاستمرار مع البارسا في نهاية المطاف.

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وقالت إذاعة كتالونيا أن راكيتيتش اتفق مع إدارة البارسا على السماح له بالرحيل بقيمة أقل من الشرط الجزائي المقدر بمبلغ 125 مليون يورو.

وأعلن نجم الوسط أن منزله معروض للبيع، كما أرسل ابنته إلى مدرسة فرنسية مما يرجح قرب انتقاله لباريس سان جيرمان.