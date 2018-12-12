تعرف على أجور نجوم مانشستر سيتي السنوية

رياض محرز

انتقل النجم رياض محرز إلى مانشستر سيتي قادماً من جاره ليستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل 60 مليون جنيه استرليني، مما جعله من بين أغلى الصفقات على المستويين الأوروبي والعالمي.



تطرق موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي للأجور التي يتلقاها لاعبو مانشستر سيتي، وعلى رأسهم الدولي الجزائري، حيث نشر قائمة تضم لاعبي الفريق والأجر السنوي الذي يحصل عليه كل لاعب بعد احتساب جميع الرسوم، لكن المفاجأة الكبرى تمثلت في أن الأعلى أجرا في بطل إنجلترا هو المدرب بيب غوارديولا، الذي جدد عقده في مايور الماضي لغاية 2021، ليصل أجره السنوي إلى 21 مليون يورو.

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ستيرلينغ لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

أما النجم محرز، فحلَّ في المركز الخامس، حيث ينال 11.9 مليون يورو، متقدماً على عدة لاعبين، مثل ليروي ساني الذي يتقاضى 5.4 ملايين يورو، وبيرناردو سيلفا (10.5 ملايين يورو)، وفيرناندينيو (9 ملايين يورو)، وغابرييل جيزوس (5.4 ملايين يورو)، والحارس إيديرسون وجون ستونز وبينجامان ميندي وكايل ووكر (6 ملايين يورو)، وكلاوديو برافو وفينسان كومباني ودانيلو (4.8 ملايين)، وإيميريك لابورت ونيكولا أوتاميندي (7.2 ملايين)، وإيلياكيم مانغالا (3.9 ملايين)، وإيلكاي غوندوغان (7.2 ملايين)، وفابيان ديلف (5.4 ملايين)، وفيل فودن (1.2 مليون).

وجاء في الصدارة النجم رحيم ستيرلينغ بأجر سنوي يقدر بنحو 17.9 مليون يورو، متبوعاً بكيفين دي بروينه بـ 16.7 مليوناً، ثم سيرجيو أغويرو بـ 14.9 مليوناً، ثم دافيد سيلفا بأجر سنوي يقدر بنحو 13.1 مليون يورو.