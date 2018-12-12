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برشلونة ينفي أنباء رحيل راكيتيتش لباريس سان جيرمان

برشلونة ينفي أنباء رحيل راكيتيتش لباريس سان جيرمان
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نشر 12 كانون الأول/ديسمبر 2018 - 19:43 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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إيفان راكيتيتش
إيفان راكيتيتش

نفى برشلونة وجود أي نية للتفريط في خدمات نجمه إيفان راكيتيتش لصالح باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” وفقاً لمصادرها داخل النادي الكتالوني، بأن الدولي الكرواتي مستمر ولن يرحل.

وكان الصحفي كيكي جواش، قد ذكر في مقابلة مع راديو كتالونيا، بأن البارسا اتفق مع راكيتيتش على الرحيل، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، بعد دفع الشرط الجزائي في عقده، المقدر بـ 125 مليون يورو.

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ودعم كيكي، معلوماته بأن راكيتيتش قام بعرض منزله في منطقة كاستيلديفيليس للبيع، كما يستعد لنقل بناته إلى مدرسة فرنسية، في إشارة لقرب رحيله إلى باريس سان جيرمان.

وكان النجم الكرواتي من الأهداف الرئيسية للفريق الباريسي الصيف الماضي، حيث اقترب بشدة من التوقيع معه، لكن اللاعب فضّل الاستمرار مع برشلونة واستكمال عقده الممتد حتى عام 2021.

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