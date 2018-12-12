ملخص مباراة العين وويلنغتون 3-3 (4-3) كأس العالم للأندية 2018

العين يتأهل لملاقاة الترجي

خطف العين الإماراتي بطاقة الصعود للدور الثاني من كأس العالم للأندية المقام في الإمارات، بعد تجاوز تيم ويلينغتون النيوزيلندي بركلات الترجيح.



وانتهى الزمنان الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3) ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح، ليتأهل البطل الإماراتي بعد الفوز بنتيجة (4-3).



وضرب العين موعداً مع الترجي التونسي في 15 ديسمبر، في المباراة التي تُحدد المتأهل لنصف النهائي من البطولة.



وأنهى ويلينغتون الشوط الأول لصالحه بثلاثة أهداف سجلها ماريو بارسيا وآرون كلافام وماريو إيليتش في الدقائق 11 و15 و44 على التوالي، مقابل هدف سجله تسوكاسا شيوتاني في الدقيقة 45.

المؤشرات ترجح رحيل راكيتيتش عن برشلونة

تعرف على أجور نجوم مانشستر سيتي السنوية

ريال مدريد يتقدم بعرض لضم نجم مانشستر سيتي الشاب

بيكيه يشتري نادياً كتالونياً ويجهزه للبطولات الكبرى

هازارد يعلم كورتوا بوجهته المقبلة



وفي الشوط الثاني، أكمل العين العودة الرائعة في المباراة بهدفين سجلهما تونغو دومبيا والبديل ماركوس بيرغ في الدقيقتين 49 و85 ليدفعا بالمباراة إلى الوقت الإضافي.

ولم تختلف النتيجة في الوقت الإضافي حيث انتهى بالتعادل 3-3 ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وشهدت الدقيقة الأولى للوقت بدل الضائع بعد انتهاء الوقت الإضافي طرد محمد عبد الرحمن نجم العين لنيله الإنذار الثاني في اللقاء.

وفي ركلات الترجيح ، سجل للعين إبراهيم دياكي وحسين الشحات وتسوكاسا شيوتاني وكايو وأهدر ماركوس بيرغ (سدد الركلة الثانية فوق المرمى)، فيما سجل لويلينغتون روس آلان وماريو إيليتش وهاميش واتسون وأهدر أنغوس كيلكولي (الركلة الثانية التي تصدى لها حارس مرمى العين) وجوستين جولي (الركلة الخامسة التي تصدى لها حارس مرمى العين).