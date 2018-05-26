أهداف مباراة ريال مدريد وليفربول 3-1 نهائي دوري أبطال أوروبا

بايل (يسار) يقود ريال مدريد للفوز باللقب الأوروبي

كتب ريال مدريد الإسباني التاريخ، بتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزه على غريمه ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على الملعب الأولمبي في كييف.

الشوط الأول



بدأ اللقاء بخطورة من جانب ليفربول في البداية، حيث مرر محمد صلاح إلى ساديو ماني، لكن كاسيميرو أنقذ الكرة.

تحول اللعب إلى حد ما بعد ذلك لريال مدريد، حيث سدد توني كروس كرة طويلة، لكن لوريس كاريوس تألق في التصدي.

وحصل صلاح على تمريرة من جيمس ميلنر، فسدد لكن كرته ارتطمت بالدفاع، بعد ذلك كاد ماني أن يراوغ الحارس كايلور نافاس، بعدما تلقى تمريرة طويلة لكن الحارس الكوستاريكي قطعها.

وبات ريال أكثر خطورة تدريجياً، حيث سدد مارسيلو بعد توغل وسط الدفاعات، لكن كرته جاءت بعيدة، ثم مر كريستيانو رونالدو من الجبهة اليمنى وسدد كرة قوية خارج الملعب.

بدوره، سدد روبرتو فيرمينو مهاجم الريدز كرة جاءت في الدفاع لتأتي لزميله أرنولد، إلا أن نافاس كان خارقاً وأنقذ الموقف.

وجاء تدخل عنيف من سيرخيو راموس، على صلاح مما تسبب في إصابة الدولي المصري ليخرج باكياً في الدقيقة 30، ليشارك آدم لالانا بدلاً منه.

بعد ذلك بست دقائق، خرج داني كارفاخال مصاباً أيضاً وهو يبكي، وشارك ناتشو مكانه.

وسجل كريم بنزيمة هدفاً لريال مدريد لكنه ألغي بداعي التسلل، وكان الفرنسي قد تابع رأسية لزميله رونالدو.

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وقبل نهاية الشوط، سدد ناتشو كرة مباشرة في الشباك من الخارج.

الشوط الثاني



بدا ريال مدريد خطيراً منذ البداية، وسدد إيسكو كرة ساقطة جاءت في العارضة، قبل أن يفتتح زميله بنزيمة أهداف اللقاء بطريقة غريبة، حينما مرر كاريوس الكرة بيده، لكن المهاجم الفرنسي قطعها لتتهادى الكرة داخل المرمى (51).

وجاءت كرة عرضية خطيرة من الجانب الأيسر من طرف ليفربول، وكان فيرمينو قريباً من لمسها داخل منطقة ريال لكنه لم يلحقها، قبل أن يسجل ماني من رأسية مدركاً التعادل (55).

واصل ريال فرض سيطرته وخطورته حتى سجل غاريث بايل هدفاً من ركلة خلفية مزدوجة على طريقة كابتن ماجد في الدقيقة 64.

بدوره، سدد ماني كرة قوية ردها القائم، واستمر ضغط ليفربول بعد ذلك، وتواصلت هجماته لكن دفاع ريال مدريد كان في المرصاد.

وانطلق رونالدو من الوسط وانفرد بالحارس لكن المدافع ديان لوفرين أنقذ الكرة مانعاً البرتغال من تسجيل الهدف الثالث للملكي.

وسدد بنزيمة كرة قوية من الناحية اليمنى، لكن حارس ليفربول تألق في إبعادها.

واختتم بايل أهداف المواجهة بتسجيل الثالث لريال مدريد قبل نهاية اللقاء بـ 7 دقائق إثر تسديدة ارتكب كاريوس خطأ كبيراً في التصدي بها، مؤكداً فوز فريقه باللقب ومانحاً المدرب زين الدين زيدان لقباً جديداً ليصنع الملكي التاريخ من جديد.