صلاح يخرج باكياً بداعي الإصابة ورونالدو يواسيه

رونالدو يواسي صلاح

دعم كريستيانو ورنالدو نجم ريال مدريد، محمد صلاح هداف ليفربول بعدما خرج مصاباً بعد أقل من نصف ساعة على بداية نهائي دوري أبطال أوروبا في كييف.

وتعرض صلاح لإصابة في الكتف خلال كرة مشتركة مع سيرخيو راموس مدافع الملكي، ليغادر الملعب بعد 29 دقيقة تاركاً مكانه لآدم لالانا.

وحقق ريال مدريد اللقب بفوزه بثلاثة أهداف لهدف في نهاية المطاف.

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وأجهش الدولي المصري بالبكاء، حينما ترك الملعب، ليجد خصمه رونالدو متوجها لمواساته.

وكان رونالدو قد تعرض لإصابة بدوره في نهائي يورو 2016، مع منتخب بلاده البرتغالي أمام نظيره الفرنسي.

يذكر أن داني كارفاخال ظهير ريال مدريد خرج مصاباً أيضاً في الدقيقة 36، وشارك ناتشو بدلاً منه.