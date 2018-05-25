ليفربول يؤكد إفطار محمد صلاح قبل نهائي دوري أبطال أوروبا
أعلن روبن بونس المعد البدني الخاص في ليفربول والذي يعمل بشكل مكثف مع محمد صلاح عن إفطار النجم المصري غداً السبت.
جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها إذاعة "كادينا سير" الإسبانية وأكدت خلالها أن صيام شهر رمضان في غير أيام المباريات لن يؤثر على صلاح.
وقال بونس: "عندما كنا نحضر للمواجهة وضعنا خطة محكمة لشهر رمضان، وغداً في يوم المباراة لن يصوم محمد صلاح، لذلك لن يؤثر الصيام عليه بالتأكيد".
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وقدم المصري موسماً استثنائياً رفقة ليفربول وسجل 44 هدفاً في جميع البطولات، ليحرز لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وهداف البطولة.
ولم يخض صلاح أي مباراة منذ انطلاق شهر رمضان، وستكون مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا الأولى له خلال الشهر الفضيل.
يذكر أن تقارير سابقة أكدت أن النجم المصري سيصوم يوم المباراة رغم وجود رخصة تسمح له بالإفطار بسبب سفره لمسافة طويلة.
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