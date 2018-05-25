تقرير: توتنهام يتطلع لضم أحمد حجازي

أحمد حجازي

أكدت شبكة "إي إس بي إن" وجود رغبة من قبل توتنهام لضم أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش آلبيون.

وقالت الشبكة أن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني الحالي لسبيرز أبدى اعجاباً كبيراً بما قدمه الدولي المصري مع الباغيز.

وكان حجازي قد انضم لويست بروميتش مطلع الموسم على سبيل الإعارة قادماً من الأهلي، قبل أن ينضم بشكل نهائي في يناير الماضي.

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وقدم النجم المصري مستويات جيدة رفقة فريقه وشارك في جميع مبارياته ضمن الدوري الإنجليزي.

يذكر أن تقاريراً سابقة أكدت سعي ليستر سيتي وإيفرتون لضم حجازي أيضاً.