تقرير: توتنهام يتطلع لضم أحمد حجازي
أحمد حجازي
أكدت شبكة "إي إس بي إن" وجود رغبة من قبل توتنهام لضم أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش آلبيون.
وقالت الشبكة أن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني الحالي لسبيرز أبدى اعجاباً كبيراً بما قدمه الدولي المصري مع الباغيز.
وكان حجازي قد انضم لويست بروميتش مطلع الموسم على سبيل الإعارة قادماً من الأهلي، قبل أن ينضم بشكل نهائي في يناير الماضي.
وكيل بوفون يرحب باهتمام باريس سان جيرمان
ليفربول يؤكد إفطار محمد صلاح قبل نهائي دوري أبطال أوروبا
رونالدو: قد أصبح ممثلاً بعد اعتزالي كرة القدم
رسمياً: بوكيتينو مستمر مع توتنهام
رسمياً: السد يجدد عقد تشافي حتى صيف 2020
وقدم النجم المصري مستويات جيدة رفقة فريقه وشارك في جميع مبارياته ضمن الدوري الإنجليزي.
يذكر أن تقاريراً سابقة أكدت سعي ليستر سيتي وإيفرتون لضم حجازي أيضاً.
اختيار المحرر
1 - 4 من 12
أهم العناوين
عناوين ذات صلة
- 334 مليون دولار تضع فريق ريال مدريد في صدارة قائمة أكثر أندية العالم دخلا، توتنهام يسعى لضم ميدو نهائيا
- راموس يتطلع إلى ألقاب جديدة مع توتنام، اللاعب باليرمو يقترب من دخول التاريخ مع بوكا جونيورز، وإصابة أبو تريكة في أربطة الركبة
- إسدال الستار على أولمبياد بكين بعرض مذهل ، فوز تشيلسي في إنكلترا، ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان لضم دي ماريا
- تأهل يوفنتوس بسهولة للدور الأول من دوري الأبطال، رونالدو في طريقه لمان سيتي، والمصري شريف إكرامي ينتقل إلى أنقرة التركي
- روبين وهيجوين باقون في ريال مدريد، واستقالة سلامة من تدريب إنبي