وكيل بوفون يرحب باهتمام باريس سان جيرمان

جيانلويجي بوفون

ألمح وكيل أعمال جيانلوجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس السابق إلى إمكانية انتقال موكله لصفوف باريس سان جيرمان.

وأعلن النجم الإيطالي رحيله عن يوفي مطلع الأسبوع بعد رحلة استمرت قرابة الـ 17 عاماً.

وقال وكيل أعمال بوفون في تصريحات لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "سأكون سعيداً لو وافق بوفون على الانضمام إلى باريس سان جيرمان.

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"سيكون اختياراً يستحق الاحترام لبوفون، وأتمنى لو حصل أن يواجه باريس سان جيرمان يوفنتوس في نهائي دوري الأبطال".

يذكر أن النادي الفرنسي يضم في صفوفه حالياً الحارسين ألفونس آريولا وكيفين تراب، ومن المرجح أن يرحل الأخير بحال التعاقد مع بوفون.