مدرب الدنمارك: بوغبا لا يهتم إلا بتسريحة شعره

بول بوغبا

أكد النرويجي إجي هاريدي المدير الفني لمنتخب الدنمارك أنه لن يعامل بول بوغبا نجم منتخب بلاده الفرنسي بشكل مميز أثناء تحضيره للمباراة المنتظرة بين الفريقين في المونديال.

وقال إجي لوسائل الإعلام الدنماركية أن لاعب وسط مانشستر يونايتد لا يهتم سوى بتسريحات شعره، مؤكداً: "لن يكون هناك خطة خاصة ببوغبا خلال المباراة التي سنخوضها أمام فرنسا.

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"لقد لعب أمام مانشستر سيتي بتسريحة كان لون شعره فيها أزرق وأبيض، ربما سيصبغ شعره بالأحمر لمواجهة الدنمارك".

وختم بقوله: "المنتخبات التي تأتي في صدارة ترتيب فيفا عادة ما تكون أفضل من غيرها، لكن هذه ليست الحالة بالنسبة لفرنسا، رأيتهم أمام السويد في ستوكهولم، ولم يقدموا أي شيء مميز".