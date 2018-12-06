أهداف مباراة ريال مدريد ومليلة 6-1 كأس ملك إسبانيا

آسينسيو يسجل مرتين ويقود ريال مدريد لفوز سهل

سحق ريال مدريد ضيفه مليلة بستة أهداف لهدف على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن لقاءات إياب دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا، ليضمن بلوغ دور الـ 16 بمجموع مواجهتي الذهاب والعودة 10-1 بعدما انتصر ذهاباً أيضاً برباعيةٍ نظيفة.

جاءت أهداف مواجهة الإياب للملكي عن طريق ماركو آسينسيو (هدفان في الدقيقتين 33 و 35)، وخافيير سانشيز (39)، وإيسكو (هدفان في الدقيقتين 48 و 83)، وفينيسيوس جونيور (75).

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أما هدف الخاسر الوحيد، فحمل توقيع ياسين قاسمي في الدقيقة 80 من ركلة جزاء.