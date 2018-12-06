صورة: شد فيلايني لشعر غندوزي يشعل مواقع التواصل

فيلايني يشد شعر غندوزي

أشعل تصرف لاعب وسط مانشستر يونايتد مروانفيلايني وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما جذب لاعب آرسنال ماتيو غندوزي من شعره، خلال المباراة التي جرت بين الفريقين أمس الأربعاء ضمن المرحلة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقص الدولي البلجيكي شعره منذ منتصف الشهر الماضي، بعد سنوات امتاز بها بشعرها الكثيف، وهو ما أثار السخرية في مواقع التواصل الاجتماعي، وفقاً لصحيفة "ذا سن" البريطانية.

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واعتبر البعض أن فيلايني نادم على قص شعره، الأمر الذي جعله ينتقم من غندوزي صاحب الشعر الطويل، بينما اعتبر البعض الآخر أنه يتوجب إيقاع عقوبة على نجم إيفرتون السابق بسبب هذا التصرف.

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.