المزيد من رياضة

1 - 5 من 15

صورة: شد فيلايني لشعر غندوزي يشعل مواقع التواصل

صورة: شد فيلايني لشعر غندوزي يشعل مواقع التواصل
2.5 5

نشر 06 كانون الأول/ديسمبر 2018 - 17:07 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

2.5
 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
فيس بوك تويتر غوغل بلس لينكد إن بينترست ديليشوس ستامبل ابون ديغ ريديت
فيلايني يشد شعر غندوزي
فيلايني يشد شعر غندوزي

أشعل تصرف لاعب وسط مانشستر يونايتد مروانفيلايني وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما جذب لاعب آرسنال ماتيو غندوزي من شعره، خلال المباراة التي جرت بين الفريقين أمس الأربعاء ضمن المرحلة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقص الدولي البلجيكي شعره منذ منتصف الشهر الماضي، بعد سنوات امتاز بها بشعرها الكثيف، وهو ما أثار السخرية في مواقع التواصل الاجتماعي، وفقاً لصحيفة "ذا سن" البريطانية.

بوفال ينافس ميسي على إنجاز شخصي
محرز يواصل التألق تحت إشراف غوارديولا
بوتي يسخر من أليكسيس سانشيز
ماتيوس: فوز مودريتش بالكرة الذهبية سببه ريال مدريد
بيليه: ميسي لا يسجل إلا بقدمه اليسرى

واعتبر البعض أن فيلايني نادم على قص شعره، الأمر الذي جعله ينتقم من غندوزي صاحب الشعر الطويل، بينما اعتبر البعض الآخر أنه يتوجب إيقاع عقوبة على نجم إيفرتون السابق بسبب هذا التصرف.

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

إنضم الى البوابة الرياضية
تابع البوابة الرياضية
Copyright © 2018 An-Nahar Newspaper All rights reserved.

اختيار المحرر

1 - 4 من 12

أهم العناوين

أحدث المقالات

عناوين ذات صلة

الأكثر مشاهدة

اضف تعليق جديد

Avatar
 