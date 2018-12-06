بوفال ينافس ميسي على إنجاز شخصي

سفيان بوفال (يسار)

يمضي النجم سفيان بوفال بخطوات ثابتة مع سيلتا فيغو في الدوري الإسباني، بعدما سجل أرقاماً مميزة هذا الموسم، حتى أنه ينافس ليونيل ميسي أسطورة برشلونة على إنجاز شخصي.

واحتل الدولي المغربي المركز الثاني في قائمة اللاعبين الأكثر تنفيذاً للمراوغات الناجحة في الليغا، ولا يتفوق عليه سوى ميسي هذا الموسم، بينما خلت قائمة العشرة الآوائل من أي لاعب من ريال مدريد.

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ونفذ بوفال 69 مراوغة منها 39 صحيحة بينما، قام ميسي بـ 77 مراوغة منها 51 مراوغة ناجحة، وبهذا الرقم لم يفرض بوفال نجوميته في إسبانيا وحسب، بل يوجد ضمن أفضل المراوغين في الدوريات الخمسة الكبرى.

وعلى مستوى أوروبا يحتل بوفال المركز السابع ويتقدم عليه لاعبون من العيار الثقيل، مثل نيمار نجم باريس سان جيرمان، أما صاحب الصدارة أوروبياً فهو الآن سانت ماكسمين لاعب نيس ونفذ 107 مراوغات منها 62 مراوغة ناجحة.

وخاض بوفال 12 مباراة مع سيلتا هذا الموسم، وخاض إجمالي 528 دقيقة مسجلاً هدفين، كما صنع هدفاً واحداً، ويسعى الفريق للاستفادة من مهاراته الفردية لتجاوز معاناته في النصف الأول من الموسم على صعيد النتائج.