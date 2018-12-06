الكشف عن سبب سقوط مروحية مالك ليستر سيتي

حادثة مفاجئة صعقت عالم كرة القدم

كشف تقرير فني صادر عن هيئة التحقيق في حوادث الطائرات عن الأسباب التي أسقطت طائرة التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا مالك نادي ليستر سيتي قبل حوالي شهر.

جاء هذا في بيان رسمي نشرته الهيئة وأكد أن فقدان الطيار للسيطرة على طائرته كان السبب الأساسي للسقوط بعد عدة محاولات لاستعادة السيطرة عليها.

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وكتب في البيان: "انفصل ذراع التحكم أسفل المحرك عن آلية الرفع، وهو ما أوقف الاستجابة تماماً من أدوات التحكم الخاصة بالطائرة".

وكانت فيتشاي قد توفي في الـ 27 من أكتوبر الماضي عقب مباراة ليستر سيتي ضمن الدوري الإنجليزي أمام ويست هام يونايتد.