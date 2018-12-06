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ماتيتش يعترف بافتقاد لاعبي مانشستر يونايتد للثقة

ماتيتش يعترف بافتقاد لاعبي مانشستر يونايتد للثقة
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نشر 06 كانون الأول/ديسمبر 2018 - 17:20 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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نيمانيا ماتيتش
نيمانيا ماتيتش

اعترف نيمانيا ماتيتش نجم وسط مانشستر يونايتد أن فريقه يمر بفترة تراجع على صعيد المستوى مؤخراً، بالإضافة لافتقاد اللاعبين للثقة وذلك بعد التعادل مع آرسنال.

وتعادل يونايتد أمس الأربعاء مع الغانرز بهدفين لكل جانب في قمة المرحلة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وقال الدولي الصربي لشبكة "بي تي سبورت": "هاجم الفريقان، كانت مباراة ممتعة للمشجعين واستحقينا نقطة، الجميع يعرف أن الثقة منخفضة في صفوفنا".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 23 نقطة، وبفارق 18 نقطة عن غريمه مانشستر سيتي المتصدر.

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