لينيكر: يمكنني مشاهدة محرز طوال الليل

غاري لينيكر

عبّر أسطورة كرة القدم الإنجليزية غاري لينيكر، عن إعجابه بالمستويات التي يقدمها رياض محرز نجم مانشستر سيتي هذا الموسم، بعد مغادرته فريقه السابق ليستر سيتي وانتقاله إلى حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الصيف الماضي.

وتابع لينيكر باهتمام شديد التألق اللافت للدولي الجزائري خلال المباراة التي قاد فيها سيتي لفوز ثمين خارج أرضه بنتيجة 2-1 حساب واتفورد مساء الثلاثاء ضمن المرحلة الـ 15 من البطولة، حيث سجل محرز هدفاً وصنع آخر لزميله ليروي ساني، ليحسم اللقاء لمصلحة فريق المدرب بيب غوارديولا.

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محرز يواصل التألق تحت إشراف غوارديولا

وتفاعل أسطورة إنجلترا السابق مع الأداء الذي قدمه محرز أمام واتفورد بنشر تغريدة طريفة كتب فيها: "يمكنني مشاهدة رياض محرز طوال الليل... في الحقيقة سأقوم بذلك".

ويأتي اعتراف لينيكر بإمكانيات محرز مؤكداً مكانة الجناح الجزائري في أحد أقوى وأكبر الأندية والدوريات الأوروبية، حيث يشق طريق النجومية رغم المنافسة الشديدة التي يلقاها داخل الفريق الذي يعج باللاعبين الكبار، بعد أن سجل هدفه السابع مع مانشستر سيتي، كما وصل إلى تمريرته الحاسمة السادسة في جميع المسابقات، منذ انطلاق الموسم الحالي.