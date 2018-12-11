أهداف مباراة ريد ستار وباريس سان جيرمان 1-4 دوري أبطال أوروبا

كافاني يحتفل بهدفه

ضمن باريس سان جيرمان الفرنسي صدارة المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه الكبير على مستضيفه ريد ستار بلغراد الصربي بنتيجة 4-1.

جاءت أهداف الضيوف عن طريق إيدينسون كافاني (10)، ونيمار (40)، وماركوس كوريا (74)، وكيليان مبابي (90)، أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع ماركو غوبيلييتش في الدقيقة 56.

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ترتيب المجموعة الثالثة النهائي:

1- باريس سان جيرمان 11 نقطة.

2- ليفربول 9 نقاط.

3- نابولي 9 نقاط.

4- ريد ستار بلغراد 4 نقاط.