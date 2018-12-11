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أهداف مباراة ريد ستار وباريس سان جيرمان 1-4 دوري أبطال أوروبا

أهداف مباراة ريد ستار وباريس سان جيرمان 1-4 دوري أبطال أوروبا
2.5 5

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