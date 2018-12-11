23 ساعة دون أهداف لبديل بنزيمة المحتمل في ريال مدريد

رودريغو مورينو

يؤمن أنصار ريال مدريد بأن استمرار المهاجم كريم بنزيمة في التشكيلة الأساسية حقيقة راسخة لم تتغير في عهد أي مدرب للفريق خلال عقد من الزمن، رغم الانتقادات الشديدة التي تعرض لها الفرنسي بسبب قلة أهدافه في بعض الفترات.

وحاول المدرب المُقال يولين لوبيتيغي تغيير الواقع بالتعاقد مع مهاجم أكثر رشاقة وتحرراً وفاعلية، وأن يكون صغير السن ومن المحبذ أن يكون من أبناء ريال مدريد، ووقع اختياره على رودريغو مورينو مهاجم فالنسيا.

ومنح لوبيتيغي الثقة لرودريغو الذي أصبح مهاجماً أساسياً في منتخب إسبانيا في عهده، وكان سيعتمد عليه بالتأكيد في كأس العالم 2018، لولا إقالته عشية انطلاق المونديال، وأراد ضمه إلى ريال، لكن المحاولات لم تفلح الصيف الماضي.

وبدا أن خطوة انضمام رودريغو إلى الملكي ستتأخر قليلا، لكن بإقالة لوبيتيغي السريعة انهارت آماله في العودة للنادي الملكي، وربما أثر ذلك على حالته النفسية، كونه يعيش حالياً أسوأ فترة بمسيرته مع الخفافيش.

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وخاض رودريغو 23 ساعة كاملة دون هز الشباك، وهو ما انعكس على مسيرة فالنسيا السيئة هذا الموسم، حيث سجل الفريق 12 هدفاً فقط في 15 مباراة، وهو رصيد يليق بفريق مهدد بالهبوط وليس بأحد أندية صفوة الدوري الإسباني.

وسجل برازيلي الأصل، هدفاً جميلاً في شباك أتلتيكو مدريد في اليوم الافتتاحي من الدوري الإسباني منتشياً بأنباء قربه من ريال مدريد، لكن بعد هذا الهدف لم يزر الشباك مجدداً في الليغا أو في دوري أبطال أوروبا.

وسخر مارسيلينو، مدرب فالنسيا، من المردود الهجومي السيء لرودريغو دون تحديد اسمه بشكل مباشر، وقال لوسائل الإعلام: "في الفترة نفسها من الموسم السابق سجل سيموني زازا 9 أهداف بمفرده"، مشيراً إلى المهاجم الإيطالي الذي ترك الفريق هذا الموسم.