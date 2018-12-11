تيباس: رابطة الليغا لا تشعر بالخيانة من قرار برشلونة

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أنه لا يشعر بالخيانة من قرار برشلونة برفض اللعب في الولايات المتحدة الأميركية.

وسبق للبارسا دعم قرار إقامة مواجهته مع جيرونا الشهر القادم بالدوري الإسباني في مدينة ميامي على ملعب هارد روك.

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ومع ذلك أصدر النادي بياناً رسمياً أكد فيه تراجعه عن هذا القرار لعدم وجود اتفاق تام حوله لدى أعضائه.

وقال تيباس رداً عن هذا القرار: "لا أراها خيانة، منذ البداية قلت أن الأمر تطوعي وقد يستمر للحظة الأخيرة".

يذكر أن برشلونة يتصدر الدوري الإسباني حالياً برصيد 31 نقطة وبفارق 3 نقاط عن إشبيلية وأتلتيكو مدريد صاحبي المركزين الثاني والثالث على التوالي.