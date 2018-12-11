ملخص مباراة ليفربول ونابولي 1-0 دوري أبطال أوروبا

صلاح يقود ليفربول وصيف بطل النسخة الماضية للدور الثاني

قاد النجم محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي لبلوغ دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على ضيفه نابولي الإيطالي بهدفٍ دون رد على ملعب آنفيلد ضمن المجموعة الثالثة.

وجاء الهدف في الدقيقة 34.

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ترتيب المجموعة الثالثة النهائي:

1- باريس سان جيرمان 11 نقطة.

2- ليفربول 9 نقاط.

3- نابولي 9 نقاط.

4- ريد ستار بلغراد 4 نقاط.