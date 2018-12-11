ملخص مباراة برشلونة وتوتنهام 1-1 دوري أبطال أوروبا

مورا يمنح توتنهام بطاقة التأهل

تعادل توتنهام هوتسبير الإنجليزي مع مستضيفه برشلونة الإسباني بهدفٍ لكلٍ منهما على ملعب كامب ناو لحساب المجموعة الثانية ليضمن بلوغ دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر الإيطالي.

تقدم البارسا الذي خاض اللقاء بتشكيلة رديفة عن طريق عثمان ديمبيلي في الدقيقة 7، لكن لوكاس مورا أنقذ سبيرز حينما أدرك التعادل في الدقيقة 85.

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ترتيب المجموعة الثانية النهائي:

1- برشلونة 14 نقطة.

2- توتنهام 8 نقاط.

3- إنتر 8 نقاط.

4- آيندهوفن نقطتان.