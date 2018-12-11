برشلونة يعلن رفضه مواجهة جيرونا في الولايات المتحدة

قرر برشلونة رفض فكرة إقامة إحدى مبارياته في الدوري الإسباني بمدينة ميامي الأميركية.

وقدمت اللجنة المنظمة للدوري الإسباني مقترحاً هذا الموسم، بإقامة بعض مباريات البطولة في الولايات المتحدة.

وكان من المقرر أن تجري مواجهة برشلونة وجيرونا ضمن المرحلة 21 من الليغا في ميامي، قبل أن يخرج النادي الكتالوني ببيان رسمي.

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وجاء في البيان: "قررت إدارة النادي عدم خوض المباراة في ميامي، لعدم وجود إجماعٍ كافٍ حول هذا الاقتراح".

يذكر أن برشلونة يتصدر حالياً ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة وبفارق 3 نقاط عن إشبيلية وأتلتيكو مدريد صاحبي المركزين الثاني والثالث على التوالي.