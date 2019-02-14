ملخص مباراة باتي بوريسوف وآرسنال 1-0 الدوري الأوروبي

باتي يصعق أوناي إيمري ولاعبيه

سقط آرسنال الإنجليزي على يد مستضيفه باتي بوريسوف البيلاروسي بهدف نظيف في ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

جاء هدف الفوز في الدقيقة 45 حينما أرسل إيغور ستاسيفيتش ركلة حرة قابلها ستانيسلاف دراغون بالرأس في شباك الغانرز.

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ويلتقي الطرفان إياباً على ملعب الإمارات الخميس القادم.