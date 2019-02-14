رسمياً: أتلتيكو مدريد يجدد عقد سيميوني حتى 2022

دييغو سيميوني

أعلن أتلتيكو مدريد عن تجديد عقد المدير الفني دييجو سيميوني حتى صيف عام 2022، لتتواصل حكاية المدرب الأرجنتيني مع الروخيبلانكوس، لعقدٍ من الزمن، وذلك منذ توليه هذا المنصب نهاية عام 2011.

وقاد سيميوني الفريق في 412 مباراة حتى الآن، وللفوز بلقب الدوري الأوروبي مرتين والسوبر الأوروبي مرتين، وكأس إسبانيا، والسوبر الإسباني، والدوري الإسباني.

وحقق أتلتيكو من أصل 412 مباراة الفوز في 253 منها، فيما خسر 68 مرة، وتعادل في 91.

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ويعد الأرجنتيني أحد أكثر المدربين تقاضياً للأجور في العالم حيث يحصل على 3.3 مليون يورو سنوياً.

وكان عقد سيميوني ينتهي في 2020، إلا أنه تم تجديده لموسمين آخرين مع تعديل راتبه.

وفشل المدرب في قيادة أتلتيكو مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا مرتين، حينما خسر نهائي نسختي 2014 و2016 أمام ريال مدريد بالذات.

وتأتي فرصة ذهبية للروخيبلانكوس من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إذ يقام النهائي على ملعب واندا ميتروبوليتانو.