رئيس الزمالك يرد على تغريدة صلاح

مرتضى منصور

رد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور على تغريدة نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح.

وكان جناح الريدز قد غرّد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "مش قادر أصدق أني كل ما أدخل تويتر ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت. هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض ازاي؟"، في إشارة إلى الأزمة التي تعيشها حالياً الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك، خصوصاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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ورد منصور في حديث تلفزيوني على ما غرد به صلاح قائلاً: "خليك في ليفربول يا صلاح وركز هناك أفضل لك، محمد صلاح لا يعيش معنا ولا يأكل أكلنا، ولا يشرب معنا، ولا يعرف ما يحدث في كرة القدم المصرية، الأفضل ألا يقحم نفسه في هذا الأمر"، وفقاً لموقع "مصراوي".