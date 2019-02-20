أهداف مباراة شالكة ومانشستر سيتي 2-3 دوري أبطال أوروبا

البديل ساني يرفض الاحتفال بعد تسجيله في شباك فريقه السابق

نجح مانشستر سيتي الإنجليزي في انتزاع انتصار درامي على مستضيفه شالكة الألماني بنتيجة 3-2 على ملعب فيلتينز آرينا ضمن ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

شهدت البداية أفضلية للضيوف، حيث أحرز سيرجيو أجويرو الهدف الأول في الدقيقة 18.

وعاد صاحب الضيافة سريعاً عن طريق نبيل بن طالب من ركلة جزاء في الدقيقة 38.

وقبل نهاية الشوط الأول، ارتكب فيرناندينيو خطأ فادح منح الحكم شالكة على أثره ركلة جزاء أخرى أضاف منها بن طالب الهدف الثاني.

دخل سيتي الشوط الثاني ساعياً لتصحيح الأوضاع، حتى لا يعاني في مباراة الإياب على ملعب الاتحاد.

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ومع ذلك تسبب نيكلاس أوتاميندي في ورطة كبيرة للضيوف، بحصوله على البطاقة الحمراء في الدقيقة 67.

وفي الوقت الذي كانت تسير فيه الأمور نحو شالكة، تمكن البديل ليروي ساني من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 85.

لحظات قليلة ووجه رحيم ستيرلينغ الضربة القاضية لشالكة، بتسجيل الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة (90).

ويلتقي الطرفان إياباً على ملعب الاتحاد في الـ 12 من الشهر القادم.