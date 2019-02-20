صفقة تبادلية محتملة بين ريال مدريد يوفنتوس

مارسيلو

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ريال مدريد لن يرفض بيع ظهيره مارسيلو، في حالة استمراره في تقديم نفس المستوى السيء الذي ظهر به هذا الموسم، وبالتحديد منذ قدوم المدرب الحالي سانتياغو سولاري.

وفقد الدولي البرازيلي مكانه الأساسي في تشكيلة الملكي مع المدير الفني الجديد، الذي اعتمد مكانه على الظهير الشاب سيرخيو ريغيلون.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد خسر 6 مباريات من آخر 8 مباريات خاضها مارسيلو أساسياً في الدوري الإسباني.

من جهة أخرى، أشارت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، اليوم الأربعاء، أن مارسيلو يفكر في اللحاق بصديقه كريستيانو رونالدو، ويرغب في الانتقال إلى يوفنتوس.

وقالت الصحيفة بأن ريال مدريد يفكر في إجراء صفقة تبادلية مع يوفي، يحصل بموجبها على الظهير الأيسر أليكس ساندرو مقابل ذهاب مارسيلو إلى النادي الإيطالي.