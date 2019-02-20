أهداف مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه 5-1 الدوري الفرنسي

دي ماريا يحتفل بهدفه

تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه مونبلييه بخمسة أهداف لهدف في المباراة المؤجلة من المرحلة الـ 17 للدوري الفرنسي.

تقدم لايفين كورزاوا في الدقيقة 13 لصاحب الضيافة، بعد تمريرة من داني ألفيش.

وفي الدقيقة 31، نجح فلوران موليه في إدراك التعادل، لكن اللحظات الأخيرة من الشوط الأول شهدت تسجيل آنخيل دي ماريا الهدف الثاني للباريسي (45+1).

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وأضاف كريستوف نكونو ثالث الأهداف في الدقيقة 73، قبل أن يسجل هيلتون هدفاً عكسياً في شباكه لحامل اللقب (78)، تبعه كيليان مبابي بالهدف الخامس في الدقيقة 79.

بهذا الانتصار، يستمر باريس سان جيرمان في التحليق بصدارة الترتيب برصيد 65 نقطة، بفارق 15 نقطة عن ليل أقرب ملاحقيه، فيما يحتل مونبلييه المركز السادس برصيد 38 نقطة.