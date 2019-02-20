بيكيه يعود لمهاجمة ريال مدريد

جيرارد بيكيه

عاد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة إلى مهاجمة الغريم ريال مدريد، مستنكراً انتقاد النادي العاصمي التحكيم في كل مباراة.

وقال اللاعب المثير للجدل في تصريحات بعد مواجهة البارسا وليون 0-0 أمس الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا: "يشتكي ريال مدريد من التحكيم دائماً، في كرة القدم وكرة السلة، لحسن الحظ أنه ليس لديهم ألعاب أخرى، كنا سنرى وقتها شكاوى جديدة".

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وأكد بيكيه: "اشتكى ريال مدريد من نظام تقنية الحكم المساعدة (VAR) في الدوري الإسباني، لكنه ذهب إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو وفاز على أتليتكو مدريد بمساعدة التحكيم، كما استفاد من الأخطاء التحكيمية أمام برشلونة في كأس ملك إسبانيا".

واختتم المدافع تصريحاته: "قدم ريال شكوى أخرى في بطولة السلة، لأنه خسر فقط نهائي الكأس، ويريدون هناك نسيان الحقيقة الواضحة، بأن برشلونة هو بطل كأس إسبانيا في كرة السلة عن جدارة واستحقاق".

يذكر أن برشلونة تغلب على الملكي في لقاء كلاسيكو كأس إسبانيا لكرة السلة بنتيجة (94 – 93).