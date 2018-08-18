أهداف مباراة كييفو ويوفنتوس 2-3 الدوري الإيطالي

رونالدو خلال المباراة

حقق يوفنتوس حامل اللقب فوزاً عسيراً على مستضيفه كييفو فيرونا العنيد وهزمه بثلاثة أهداف لاثنين في المباراة المثيرة التي شهدها ملعب مارك أنتونيو بينتيغودي في افتتاح منافسات الموسم الجديد من الدوري الإيطالي.

وشارك النجم كريستيانو رونالدو تعاقد يوفي القياسي الجديد في اللقاء بأكمله وقدم أداءً جيداً، إلا أنه لم ينجح في التسجيل.

وحملت أهداف البيانكونيري تواقيع كلٍ من سامي خضيرة (3)، وماتيا باني (75 بالخطأ في مرمى فريقه)، والبديل فيديريكو بيرنارديسكي (90+3).

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أما هدفا صاحب الضيافة فجاءا عن طريق ماريوش ستبينسكي (38)، وإيمانويلي جياكيريني (56 من ركلة جزاء).

ورفع يوفنتوس رصيده بهذا الانتصار إلى 3 نقاط، فيما بقي رصيد كييفو فيرونا خالياً من النقاط.