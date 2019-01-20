أهداف مباراة فولهام وتوتنهام 1-2 الدوري الإنجليزي

آلي (يسار) يدرك التعادل لتوتنهام

قلب توتنهام هوتسبير تأخره أمام مستضيفه فولهام بهدفٍ دون رد إلى فوزٍ ثمينٍ بنتيجة 2-1 في المباراة المثيرة التي جرت على ملعب كرايفن كوتيج ضمن المرحلة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدفا سبيرز الذي يغيب عنه النجم هاري كاين بداعي الإصابة عن طريق ديلي آلي (51)، وهاري وينكس (90+3)، بعدما كان صاحب الضيافة قد تقدم بهدف فيرناندو يورينتي الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 17.

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ورفع توتنهام رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي رصيد فولهام ثابتاً عند 14 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير لتستمر معاناته.