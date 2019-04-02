أهداف مباراة فياريال وبرشلونة 4-4 الدوري الإسباني

سواريز ينقذ برشلونة من الخسارة

حسم التعادل الإيجابي مواجهة فياريال وضيفه برشلونة برباعية لكلٍ منهما على ملعب لا سيراميكا ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني.

افتتح الضيوف التسجيل مبكراً عن طريق فيليبي كوتينيو في الدقيقة 12، وقبل 4 دقائق من مضاعفة مواطنه مالكوم النتيجة.

ورُغم التقدم بهدفين للضيوف دون مشاركة ليونيل ميسي، استطاع أصحاب الأرض قلب الطاولة على فريق المدرب إيرنيستو فالفيردي بالتقدم برباعية مقابل هدفين.

بدأت عودة فريق الغواصة الصفراء عن طريق سامويول شوكويزي في الدقيقة 23، قبل أن يعادل كارل توكو إيكامبي النتيجة في الدقيقة 50.

ملخص مباراة كالياري ويوفنتوس 0-2 الدوري الإيطالي

أهداف مباراة ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد 2-1 الدوري الإنجليزي

ملخص مباراة أتلتيكو مدريد وجيرونا 2-0 الدوري الإسباني

ملخص مباراة ميلان وأودينيزي 1-1 الدوري الإيطالي

بايرن ميونيخ يتطلع لضم زياش

وأحرز صاحب الضيافة هدفين بعد ذلك بداية من الدقيقة 62 عن طريق فيسينتي إيبورا، ثم اختتم النجم كارلوس باكا أهداف فريقه في الدقيقة 80 تحت أنظار ميسي الذي شارك في الشوط الثاني.

ورغم التفوق العددي للنادي الكتالوني في آخر أربع دقائق من المباراة بعد طرد لاعب فياريال ألفارو سوبيرون، إلا أن عزيمة أصحاب الأرض حافظت على الانتصار رغم هدف الدقيقة 89 الذي أحرزه ميسي من ركلة حرة، وهو الـ 32 للأرجنتيني في البطولة،، لكن زميله لويس سواريز نجح في إدراك التعادل في الثواني الأخيرة من المباراة لينقذ البارسا من الخسارة.

ورغم التعادل، إلا أن برشلونة ما زال يتربع على عرش صدارة الترتيب بعد أن رفع رصيده عند 70 نقطة، فيما رفع فياريال رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع عشر.