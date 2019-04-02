ملخص مباراة كالياري ويوفنتوس 0-2 الدوري الإيطالي

لاعبو يوفنتوس يحتفلون بالهدف الأول لبونوتشي (يمين)

اقترب يوفنتوس أكثر من الاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي، بعدما حقق انتصاراً معنوياً مهماً على حساب مستضيفه كالياري بهدفين دون رد ضمن منافسات المرحلة الثلاثين.

خاض يوفي المباراة دون نجمه كريستيانو رونالدو الغائب منذ فترة التوقف الدولي بداعي الإصابة والمهاجمين باولو ديبالا وماريو ماندجوكيتش المصابين أيضاً.

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في الدقيقة 22، نجح ليوناردو بونوتشي في افتتاح التسجيل، فيما أضاف الصاعد مويس كين الهدف الثاني في الدقيقة 85.

ورفع يوفنتوس رصيده بهذا الانتصار إلى 81 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد كالياري عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر.