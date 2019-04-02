ملخص مباراة ميلان وأودينيزي 1-1 الدوري الإيطالي

بيونتيك يواصل التألق

فرض أودينيزي التعادل الإيجابي على مستضيفه ميلان بهدفٍ لكلٍ منهما على ملعب سان سيرو في افتتاح مباريات المرحلة الثلاثين من الدوري الإيطالي.

وسعى صاحب الضيافة بتغييرات فنية إلى تحقيق الفوز بعد خسارتيه أمام إنتر وسامبدوريا، يقابله محاولة أودينيزي للابتعاد عن شبح الهبوط.

وقبل دقيقة على نهاية الشوط الأول، سجل كريشتوف بيونتيك هدف التقدم لميلان برأسية على مرتين مستغلاً عرضية زميله باتريك كورتوني.

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واستغل الضيوف هجمة مرتدة في الشوط الثاني سجل كيفين لازانيا هدف التعادل منها في الدقيقة 65.

بهذه النتيجة، ظل ميلان رابعاً برصيد 52 نقطة، بينما ارتقى أودينيزي للمركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة بفارق 4 نقاط عن مراكز الهبوط.