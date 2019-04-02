بايرن ميونيخ يتطلع لضم زياش

حكيم زياش

يواصل النجم حكيم زياش خطف الأضواء، بعدما أكدت العديد من التقارير اهتمام أبرز الأندية في أوروبا بضمه، نظراً للأداء المميز الذي يقدمه مع أياكس أمستردام.

وكشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن رغبة بايرن ميونيخ في ضم النجم المغربي المتألقه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن العملاق "البافاري" يرغب في إبرام صفقة مزدوجة بهدف ضم زياش، وزميله ماتياس دي ليخت المدافع المطلوب بشدة من قبل أبرز الأندية الأوروبية.

ورغم تأكيد الصحيفة صعوبة ضم دي ليخت في ظل المنافسة القوية التي يظهرها برشلونة لضمه، إلا أنها أكدت أن صفقة زياش تبدو في المتناول، بحال التقدم بعرضٍ جدي من بايرن هذا الموسم.

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ويعمل حامل لقب الدوري الألماني على تجديد دماء فريقه خاصة بعد الفشل الأوروبي منذ آخر تتويج عام 2013، إضافة لتقدم الكثير من لاعبيه في السنّ، على غرار الثنائي آريين روبن وفرانك ريبيري، إضافة إلى عدم وضوح الرؤية بخصوص مستقبل صانع الألعاب خاميس رودريغيز، الذي سيفرض على بايرن التعاقد مع بديل له فيما لو غادر الفريق، وقد يكون زياش الأوفر حظاً.

وكانت عدة أندية قد عبّرت عن رغبتها في ضم زياش نظراً لمستواه الكبير هذا الموسم في الدوري الهولندي ودوري أبطال أوروبا، إذ تحدثت تقارير عن كونه هدفاً رئيسياً لتوتنهام وتشيلسي وروما.

وستكون المباريات الباقية هذا الموسم لزياش، سواء على الصعيدين المحلي والأوروبي، فرصة له لتأكيد مستواه الكبير وصحة هذا الصراع على خدماته، كما سيكون كأس أمم إفريقيا الصيف القادم في مصر، فرصة أخرى لإثبات جدارته مع المنتخب المغربي، الطامح لإحراز اللقب للمرة الثانية في تاريخه.