أهداف مباراة ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد 2-1 الدوري الإنجليزي

حادثة طرد يانغ

حقق ولفرهامبتون فوزاً ثميناً على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين لهدف في المباراة التي جرت على ملعب مولينو ضمن المرحلة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم يونايتد عن طريق سكوت ماكتومناي في الدقيقة 13، لكن صاحب الضيافة قلب النتيجة بفضل هدفي دييغو جوتا (25)، وكريس سمولينغ (77 بالخطأ في مرمى فريقه).

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وأكمل الضيوف المواجهة بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 57 جراء طرد آشلي يانغ.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 61 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع ولفرهامبتون رصيده بدوره إلى 47 نقطة في المركز السابع.