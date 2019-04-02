ملخص مباراة أتلتيكو مدريد وجيرونا 2-0 الدوري الإسباني

لاعبو أتلتيكو مدريد يحتفلون بالهدف الأول

نجح أتلتيكو مدريد في تحقيق فوزٍ عصيبٍ على ضيفه جيرونا بهدفين نظيفين ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني مقلصاً الفارق مع برشلونة المتصدر.

جاء الهدف الأول عن طريق القائد دييغو غودين في الدقيقة 76، وعزز أنتوان غريزمان النتيجة بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع (90+4).

ملخص مباراة ميلان وأودينيزي 1-1 الدوري الإيطالي

بايرن ميونيخ يتطلع لضم زياش

صراع بين ريال مدريد وبرشلونة على دي ليخت

سباليتي: إيكاردي بقيمة رونالدو وميسي سوياً بالنسبة لإنتر

ريال مدريد يفكر في خيمينيز لتعويض فاران

وقلص أتلتيكو مدريد (62 نقطة) الفارق بهذا الفوز مع برشلونة إلى 7 نقاط، والذي يلتقي مع فياريال ضمن المرحلة ذاتها، قبل لقاء السبت المقبل بين الروخيبلانكوس والبارسا على ملعب واندا ميتروبوليتانو.