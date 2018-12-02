روبن يرحل عن بايرن ميونيخ نهاية الموسم

آريين روبن

اعلن النجم آريين روبن عزمه الرحيل عن بايرن ميونيخ نهاية الموسم الحالي، ليسدل الستار على مسيرة ناجحة مع النادي البافاري امتدت 10 سنوات.

ووصل الجناح الهولندي عامه الرابع والثلاثين، الأمر الذي جعله غير قادر على مجاراة النسق طوال الموسم، كونه يتعرض للكثير من الإصابات التي تؤثر على أدائه حتى بعد العودة منها، مما جعله يفكر في الرحيل بحثاً عن تحدٍ آخر أقل حاجة إلى الجهد الذي أصبح فوق طاقته.

من جانبه، ألمح أولي هونيس، رئيس النادي، إلى رحيل فرانك ريبيري أيضاً خلال تصريحات أبرزها موقع "سبورت 1"، حيث قال: "روبن وريبيري في طريقهما لقضاء آخر موسم لهما في بايرن".

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يأتي هذا في إطار الثورة التي يسعى هونيس لإحداثها داخل النادي البافاري بداية من الصيف المقبل، حيث أعلن من قبل أنه بصدد إحداث حالة إحلال وتجديد بالاستغناء عن بعض الأسماء والتعاقد مع أخرى.

وكان بايرن ميونيخ قد قدم بداية موسم سيئة جداً مع مدربه نيكو كوفاتش بتراجعه إلى المركز السادس على سلم ترتيب الدوري الألماني، بالإضافة إلى تقديمه لأداء غير مقنع حتى في المباريات التي يفوز بها.

وكان الثنائي روبين وريبيري قد تعرضا للكثير من الانتقادات هذا الموسم والموسم الماضي نظراً للعبهما بشكل أساسي على الرغم من تراجع أدائهما بشكل كبير، مما جعل رحيلهما عن الفريق أمراً حتمياً.