أهداف مباراة فيردر بريمن وبايرن ميونيخ 1-2 الدوري الألماني

بايرن ميونيخ يواصل صحوته

حقق بايرن ميونيخ فوزاً مهماً خارج قواعده على حساب فيردر بريمن بهدفين لهدف، ضمن مباريات المرحلة الـ 13 من في الدوري الألماني.

ونجح البافاري في تحقيق انتصار بعد تعادلين وهزيمة في المراحل الثلاثة الأخيرة من المسابقة أبعدته عن المتصدر بوروسيا دورتموند الذي يقدم موسماً استثنائياً في الصدارة.

تقدم سيرج غنابري أولاً لبايرن بهدفٍ بعد مرور 20 دقيقة من عمر اللقاء تم احتسابه بعد الرجوع لتقنية الفيديو، وعدل يويا أوساكو النتيجة بهدف في الدقيقة 33، من رأسية استغل فيها خروج مانويل نوير الخاطئ.

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شهدت الدقيقة 38 إصابة فرانك ريبيري، وخروجه ليعوضه كينغزلي كومان العائد من الإصابة التي لحقت به منذ بداية الموسم.

وبعد مرور 5 دقائق من بداية الشوط الثاني، سجل غنابري ثاني أهدافه ليتقدم مجدداً للبافاري، من عرضية توماس مولر ليرفض الألماني الشاب الاحتفال بالهدف الذي سجله في شباك فريقه السابق.

وشهدت الدقيقة الأخيرة طرد نيكلاس مويساندر من صفوف أصحاب الأرض لحصوله على إنذار ثانٍ.

بهذا الانتصار، رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بفارق 9 نقاط عن المتصدر بوروسيا دورتموند، بينما ظل فيردر بريمن في المركز الثامن برصيد 18 نقطة متكبداً الخسارة الرابعة في آخر 5 مباريات.