أهداف مباراة مانشستر سيتي وبورنموث 3-1 الدوري الإنجليزي

ستيرلينغ يحتفل بهدفه

حقق مانشستر سيتي فوزاً ثميناً على ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي استضافها ملعب الاتحاد ضمن المرحلة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق بيرناردو سيلفا في الدقيقة 16.

ولم ينته الشوط الأول بتقدم السيتيزنز، حيث أن الضيوف نجحوا في معادلة النتيجة عن طريق كالوم ويلسون في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 57، نجح النجم رحيم ستيرلينغ في منح صاحب الضيافة التفوق مرة أخرى بإحرازه الهدف الثاني.

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وشهدت الدقيقة 79 الهدف الثالث لسيتي عن طريق إيلكاي غوندوغان ليؤمن النقاط الثلاث لفريقه.

وشهدت المباراة غياب النجم سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي بسبب عدم جاهزيته البدنية.

بهذه النتيجة، رفع حامل اللقب رصيده إلى 38 نقطة ليواصل تربعه على الصدارة بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه ليفربول مؤقتاً.

بينما تجمد رصيد بورنموث عند 20 نقطة في المركز الثامن.