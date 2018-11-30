أومتيتي يتوجه للدوحة لاستكمال علاجه

سامويل أومتيتي

أعلن برشلونة اليوم الجمعة سفر مدافعه سامويل أومتيتي للدوحة من أجل تلقي العلاج.

تعرض الدولي الفرنسي لإصابة قوية بداية الموسم الحالي، وكان من المتوقع أن يجري عملية جراحية في ركبته.

ورفض الجهاز الطبي للبارسا إجراء أي جراحة لرؤيته أن أومتيتي يحتاج لبعض جلسات العلاج المكثف فقط.

وبالفعل عاد أومتيتي مرة أخرى للملاعب، وشارك في تعادل برشلونة مع أتلتيكو مدريد السبت الماضي، لكنه غاب عن مواجهة آيندهوفن بدوري أبطال أوروبا.

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وأكد برشلونة في بيان رسمي توجه أومتيتي للعاصمة القطرية الدوحة، وقضاء بضعة أسابيع بها لتلقي العلاج، تحت مراقبة الفريق الطبي.

ومن المتوقع غياب الفرنسي عن مباريات الفريق الشهر القادم، حتى يستكمل رحلة العلاج بشكل أفضل لتجنب حدوث أي انتكاسة.

وتأتي هذه الأنباء قبل المواجهة المرتقبة بين برشلونة وفياريال بعد غد الأحد ضمن الدوري الإسباني.