كروس: ريال مدريد بيتي

توني كروس

أكد توني كروس نجم بايرن ميونيخ السابق وريال مدريد الحالي شعوره بالسعادة بتواجده بصفوف النادي الملكي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها الدولي الألماني على هامش لقاء فريقه المقبل في الدوري الاسباني أمام فالنسيا ضمن المرحلة الـ 14.

وقال كروس: "حققت نجاحات كبيرة في مشواري مع بايرن ميونيخ وفترتي في ألمانيا أيضاً، والأمر لا يقتصر على ريال مدريد فقط.

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"عودوا لما قلته عندما وصلت لهنا في مدريد قبل عدة سنوات، إحساسي أن هذا الفريق أكبر، والنجاح في السنوات الماضية يثبت ذلك.

"أنا سعيد بوجودي في ريال مدريد بكل تأكيد، فأنا أشعر أني في منزلي ولا يوجد لدي أي سبب واضح لأغير الوضع الحالي".

يذكر أن ريال مدريد يحتل في الوقت الحالي المركز السادس في الدوري الاسباني، بينما يحل فالنسيا في المركز الحادي عشر.