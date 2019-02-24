أهداف مباراة فيورنتينا وإنتر 3-3 الدوري الإيطالي

فرحة إنتر لم تكتمل بعد التعادل المتأخر لفيورنتينا

سقط إنتر ميلان في فخ التعادل مع مستضيفه فيورنتينا بثلاثية لكلٍ منهما في المباراة التي استضافها ملعب آرتيميو فرانكي ضمن المرحلة الـ 25 من الدوري الإيطالي.

تقدم أصحاب الأرض مبكراً في الدقيقة الأولى بهدف عكسي عن طيق ستيفان دي فراي، وذلك قبل أن يعادل النيراتزوري في الدقيقة السادسة بهدف ماتياس فيسينو.

في الدقيقة 40، نجح إنتر في إحراز هدف التقدم عن طريق ماتيو بوليتانو.

وفي الشوط الثاني، عزز الفريق الضيف تقدمه بالهدف الثالث عن طريق إيفان بريشيتش من ركلة جزاء (52)، قبل أن يقلص فيورنتينا النتيجة في الدقيقة 74 عن طريق لويس مورييل.

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وبينما كانت المباراة تسير لصالح النيراتزوري، حصل الفيولا على ركلة جزاء حسمها التحكيم بالفيديو ليدرك التعادل في الوقت بدل الضائع عن طريق جوردان فيريتو.

ويعتبر هدف فيريتو الذي جاء في الدقيقة 101 أكثر الأهداف المتأخرة في تاريخ الدوري الإيطالي منذ موسم 2004-2005.

بهذه النتيجة، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، كما رفع فيورنتينا رصيده إلى 36 نقطة في المركز التاسع.