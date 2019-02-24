ساول نيغيز أغلى لاعب إسباني بـ 110 ملايين يورو

ساول نيغيز

ینتظر أن یصبح ساول نیغیز نجم خط وسط أتلتیكو مدرید أغلى لاعب إسباني في التاریخ، بعد أن قرر برشلونة دفع 110 ملایین یورو من أجل استقطابه خلال فترة الانتقالات الصیفیة المقبلة.



وسبق للبارسا أن فاوض ساول قبل عامين، وكان قریباً من ضمه، إلا أن النادي المدريدي استطاع أن یمدد عقد نجمه حتى 2026، ورفع قیمة الشرط الجزائي من 80 ملیون یورو إلى 150 ملیوناً، في محاولة لقطع الطریق على الأندیة التي ترغب في التعاقد معه.

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يذكر أن برشلونة تعاقد الشهر المنصرم مع النجم الشاب فرینكي دي یونغ، مقابل 86 ملیون یورو، على أن ینضم للفریق في الصیف.