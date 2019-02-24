أهداف مباراة بارما ونابولي 0-4 الدوري الإيطالي

المدرب كارلو أنشيلوتي يقود نابولي لفوز ضخم

سحق نابولي مستضيفه بارما برباعيةٍ دون رد في المباراة التي شهدها ملعب تارديني ضمن المرحلة الـ 25 من الدوري الإيطالي.

جاءت الأهداف عبر بيوتر جيلينسكي (19)، وآركاديوش ميليك (هدفان في الدقيقتين 36 و 73)، وآدم أوناس (82).

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بهذا الانتصار، رفع نابولي رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني بفارق 13 نقطة عن يوفنتوس المتصدر، فيما بقي رصيد بارما ثابتاً عند 29 نقطة في المركز الثالث عشر.