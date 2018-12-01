أهداف مباراة فيورنتينا ويوفنتوس 0-3 الدوري الإيطالي

رودريغو بينتانكور

تغلب يوفنتوس على مستضيفه فيورنتينا بثلاثيةٍ نظيفة في المباراة التي جرت على ملعب آرتيميو فرانكي ضمن المرحلة الـ 14 من الدوري الإيطالي.

جاءت الأهداف عن طريق رودريغو بينتانكور (31)، وجيورجيو كييليني (69)، وكريستيانو رونالدو (79 من ركلة جزاء).

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ورفع يوفنتوس رصيده بهذا الانتصار إلى 40 نقطة ليواصل تحليقه في الصدارة، فيما تجمد رصيد فيورنتينا عند 18 نقطة في المركز العاشر.