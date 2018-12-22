أهداف مباراة كارديف ومانشستر يونايتد 1-5 الدوري الإنجليزي

اكتسح مانشستر يونايتد مستضيفه كارديف سيتي بنتيجة (5-1) السبت ضمن المرحلة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في أول ظهور له تحت قيادة مدربه الجديد أولي غونار سولشاير.

أحرز أهداف يونايتد كلٌ من ماركوس راشفورد (3)، وآندير هيريرا (29)، وأنتوني مارسيال (41)، وجيسي لينغارد (هدفان في الدقيقتين 57 و90)، فيما سجل هدف كارديف الوحيد لاعبه فيكتور كاماراسا من ركلة جزاء في الدقيقة 38.

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بهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده الى 29 نقطة في المركز السادس، في حين توقف رصيد كارديف عند 14 نقطة في المركز 17.

وكان مانشستر يونايد قد أعلن في 18 من ديسمبر الجاري إقالة المدرب جوزيه مورينيو عقب الخسارة أمام ليفربول في الدوري، قبل أن يكشف عن تعيين هدافه السابق سولسشاير مدرباً للفريق.

يذكر أن النرويجي كان قد دافع عن ألوان يونايتد خلال الفترة من 1996 حتى 2007 وحقق 10 ألقاب مع الفريق الأول أشهرها الثلاثية في 1999، كما سجل الهدف القاتل في شباك بايرن ميونيخ في نهائي دوري أبطال أوروبا.